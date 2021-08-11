Новости

Зеленский назначил Скакуна врио главы Харьковской ОГА

6 33227
Зеленский назначил Скакуна врио главы Харьковской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айну Тимчук с поста главы Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ей заявлению.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Харьковской областной государственной администрации на Скакуна Александра Евгеньевича", - говорится в документе.

Ранее Скакун занимал должность заместителя главы Харьковской ОГА.

Напомним, Зеленский назначил Тимчук главой Харьковской облгосадминистрации в ноябре 2020 года.

Также читайте: Кабмин согласовал увольнение главы Харьковской ОГА Тимчук, - Гончаренко

Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    600.000 $ Bank of Oman)
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Ротація в зеленому кублі !!)))
  • marusia klimova
    А хто у нас скакун?!) Правильно! Зельоный сбушник!) Улыбаемся и машем!) Хунта, курво, ти де?!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости