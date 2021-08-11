Оккупанты будут судить настоятеля монастыря ПЦУ в Крыму архимандрита Дамиана

Настоятеля мужского монастыря Святого Димитрия Солунского Православной церкви Украины в селе Балки Белогорского района архимандрита Дамиана оккупанты обвиняют в осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Голос Криму".

"Центр противодействия экстремизму" в оккупированном Симферополе составил протокол в соответствии с частью 4 статьи 5.26 российского Кодекса об административных правонарушениях и сообщил архимандриту Дамиану о необходимости прибыть в Белогорского суд на 10:00 17 августа 2021 года.

Напомним, 8 августа представители "силовых структур" оккупационных властей во время воскресного богослужения ворвались в помещении мужского монастыря Святого Димитрия Солунского Православной церкви Украины в селе Балки Белогорского района.

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9 августа Прокуратура АР Крым и города Севастополя начала уголовное производство по факту незаконного препятствования осуществлению религиозного обряда на территории временно оккупированного полуострова (ч.1 ст.180 УК Украины).

Часть 4 статьи 5.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ гласит: "Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей".