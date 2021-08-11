Планшет боевика ЧВК "Вагнера" попал в руки журналистов. ФОТО

Журналисты ВВС получили доступ к планшету боевика ЧВК "Вагнера" и проанализировали содержимое устройства.

Планшет изданию передал в феврале этого года источник из зоны боев на западе Ливии, сообщает Цензор.НЕТ.

Никакой информации, которая могла бы указать на личность владельца, в планшете не оказалось. Зато на нем хранились военные карты зон боевых действий, помеченные на русском языке и десятки файлов - от инструкций по установке противопехотных мин и изготовлению самодельных взрывных устройств до съемок с разведывательных беспилотников.

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На карты зон боевых действий были нанесены красные точки, помеченные словами, похожими на позывные бойцов. Так, там был позывной "Метла", возможно, принадлежащий 36-летнему российскому гражданину Федору Метелкину родом с Северного Кавказа, который ранее воевал на Донбассе.

Также на планшете есть карты минных полей. В некоторых случаях точки подписаны позывными наемников, которые могут быть ответственными эти позиции. Также на карте обозначен тип мин: встречаются обозначения "МОН-50", "ПОМ-2" и "ПМН-2" советского или российского производства.

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Кроме планшета, в руках журналистов ВВС оказался 10-страничный документ - заявка на получение вооружения и техники, датированная 19 января 2020 года. Этот документ им передал источник в ливийской разведке.

Список обширный и поделен на несколько секций. В разделе "Техника" - заказ на шесть бронемашин, четыре танка, 12 грузовиков и на 44 внедорожных бронированных автомобиля. В разделе "Вооружение" - помимо прочего, заявка на 270 автоматов Калашникова. В списке также есть оптические приборы, высокотехнологичные радары, шлемы и комплекты личной защиты, а также медикаменты.

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Многие из этих позиций - современная техника, в данный момент состоящая на вооружении только российской армии.

ВВС пишет, что операции боевиков ЧВК "Вагнера" не ограничиваются Ливией и Сирией. Ее наемники также присутствуют в Центральноафриканской республике, Судане и Мозамкбике. Всего, по данным издания, за последние 7 лет хотя бы один контракт с ЧВК заключили до 10 тыс. человек.