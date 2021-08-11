Главные новости 11 августа: мирный житель погиб при обстрелах на Донбассе, цены на электричество снизят

Мирный житель погиб при обстреле оккупантами Новоселовки Второй, в Украине снизят цены на электроэнергию, у полиции Киева - новый начальник, - главные новости 11 августа.

Обстрелы на Донбассе

Оккупанты с утра обстреляли из запрещенных 122-мм арт-систем населенный пункт Новоселовка Вторая. Погиб местный житель - 86-летний мужчина, один защитник Украины получил ранения. Прокуратура открыла по факту обстрела уголовное производство.

Из этих же арт-систем обстреляли Новомихайловку: там повреждены трансформаторная подстанция и водонапорная башня, без света остались несколько населенных пунктов.

У полиции Киева - новый начальник

Начальник столичной полиции Андрей Крищенко подал в отставку. На его должность назначен Иван Выговский, до этого возглавлявший полицию Полтавщины. Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что главная задача Выговского - рост доверия и уважения граждан к полиции.

Брат Ермака выиграл суд против Лероса

Киевский апелляционный суд признал, что Лерос распространил о Денисе Ермаке недостоверную и порочащую деловую репутацию информацию. Суд обязал нардепа распространить опровержение.

Свежие рейтинги

На этот раз - от Украинского института будущего.

За Зеленского готовы отдать голоса 29,7% украинцев, за Порошенко - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, за Бойко - 10,3%, за Смешко - 6,7%. Гройсман мог бы набрать 5,6%, Мураев - 5,5%, Разумков - 3%, Медведчук - 2,6%, Шарий - 2,5%, Кличко - 2,4%. Еще 4,3% сказали, что проголосовали бы за кандидата, которого нет в предложенном списке.

У партий рейтинг следующий: "Слуга народа" - 22,2%, "ЕС" - 16%, "Батькивщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, , "Сила и честь" - 6%.

Кабмин снижает цены на электроэнергию

Понижение произойдет 1 октября и коснется украинцев, потребляющих менее 250 кВт/ч. Вместо 1,68 грн тариф составит 1,44 грн.

Похороны Ройтбурда

В Одессе провели в последний путь художника, директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда. Прощание состоялось во дворе музея. Бывшая жена покойного сказала, что Ройтбурд скончался от последствий COVID-19.