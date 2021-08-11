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Зеленский назначил послов в Лихтеншейне, Сан-Марино и Андорре

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Зеленский назначил послов в Лихтеншейне, Сан-Марино и Андорре
Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов Украины Лихтеншейне, Сан-Марино и Андорре. Все трое послов назначены по совместительству.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, посол Украины в Швейцарии Артема Рыбченко назначен послом в Лихтенштейне по совместительству.

Посол Украины в Италии Ярослав Мельник назначен послом в Сан-Марино по совместительству.

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев назначен послом в Андорре по совместительству.

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Воно працює.
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    крутые страны... бывал в Сан-Марино - просто крепость на горке.... туда нужен посол?)
  • Ksenia VB
    Може і не треба було...
    Це ж зайві витрати.
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