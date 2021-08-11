Зеленский назначил послов в Лихтеншейне, Сан-Марино и Андорре
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов Украины Лихтеншейне, Сан-Марино и Андорре. Все трое послов назначены по совместительству.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, посол Украины в Швейцарии Артема Рыбченко назначен послом в Лихтенштейне по совместительству.
Посол Украины в Италии Ярослав Мельник назначен послом в Сан-Марино по совместительству.
Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев назначен послом в Андорре по совместительству.