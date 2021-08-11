Оккупанты похвастали Путину, что благодаря ливням о проблеме с водоснабжением Севастополя можно забыть минимум на год

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным российский губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что благодаря летним осадкам о проблеме водоснабжения города "можно забыть" как минимум на год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Неожиданно пришли еще природные аномалии, и сейчас у нас, понятно, водохранилище полное. И, собственно, до конца следующего года и даже через год можно про воду забыть. Тем не менее, все те планы, которые утверждены, мы выполняем: и ремонт труб, и бурение, разведка скважин, и программа по сохранению воды, рачительному ее использованию и так далее", - сказал Развожаев.

Напомним, по словам вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина, специалисты добыли первую пробную партию воды из-под Азовского моря и будут изучать ее качество. Также он добавил, что оккупированный Крым якобы обеспечен питьевой водой на ближайшие два года.

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