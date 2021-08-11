ООН направила на оккупированный Донбасс 20 автомобилей с гуманитарной помощью. ФОТО
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Сегодня пограничники Луганского отряда оформили и пропустили через линию разграничения на КПВВ "Счастье" 20 автомобилей с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН для жителей оккупированных территорий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.
"В автомобилях перемещали строительные материалы, предметы и оборудование медицинского назначения общим весом более 114 тонн, предназначенные для гражданского населения, проживающего на временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.