ООН направила на оккупированный Донбасс 20 автомобилей с гуманитарной помощью. ФОТО

Сегодня пограничники Луганского отряда оформили и пропустили через линию разграничения на КПВВ "Счастье" 20 автомобилей с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН для жителей оккупированных территорий.