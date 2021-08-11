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Штамм "Йота" менее опасен, чем "Дельта", и не приводит к серьезному заболеванию, - ВОЗ

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Штамм "Йота" менее опасен, чем "Дельта", и не приводит к серьезному заболеванию, - ВОЗ
Штамм "Йота" менее опасен, чем "Дельта". Предварительное исследования показывают, что "Йота" не вызывает серьезного заболевания.

Об этом сообщила эксперт ВОЗ Мария Ван Керхове во время брифинга в Женеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Предварительные данные, полученные из Нью-Йорка, свидетельствуют о том, что этот вариант ("Йота". - Ред.) не приводит к более тяжелому заболеванию и не приводит к более серьезной вспышке заражений", - сказала она.

Эксперт ВОЗ добавила, что в районах США, где большинство случаев были связаны с "Йота", уже начинает доминировать штамм "Дельта".

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"Таким образом, вариант "Дельта", кажется, преобладает над вариантом "Йота", - отметила Ван Керхове.

Напомним, сегодня в США заявили, что штамм "Йота" является более смертоносным, чем другие варианты коронавируса.

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Топ комментарии

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Впервые в истории медицины Вы можете передать болезнь, которой у Вас нет, тому, кто вакцинирован от нее .... (с) ......... о ребус *** !? Штам "Йота" менше небезпечний, ніж "Дельта", і не призводить до серйозного захворювання, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3767
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Так и Дельта менее опасен чем предыдущий Ковид19, вирус начал мутировать и он поставил себе другую цель - не убить своего носителя - а пожить с ним как можно дольше и чтобы без особого дискомфорта для носителя (видать он хочет по тихому пожить на "сьемной квартире" и без проблем - ну чтобы не изобретали против него новую вакцину) Штамм "Йота" менее опасен, чем "Дельта", и не приводит к серьезному заболеванию, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3269
  • alexandr shamov
    Пару дней назад сообщалось,шо накрыли сеть кацапоботов распространяющих дезу о коронавирусе и "нецелесообразности" вакцинации...
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