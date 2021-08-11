Беспилотник контрабандистов сигарет задержан на границе с Венгрией, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Военнослужащие отдела "Соломоново" получили информацию о движении беспилотника вблизи госграницы. Впоследствии на окраине села Глубокое Ужгородского района наряд задержал при посадке беспилотный летательный аппарат и трех мужчин, которые ожидали завершения полета устройства", - говорится в сообщении.
Вблизи места посадки обнаружили также легковой автомобиль "ВАЗ" украинской регистрации, пульт управления к беспилотнику, ноутбук и три пакета табачных изделий. В полиэтиленовую пленку было упаковано 576 пачек сигарет белорусского производства без марок акцизного сбора Украины.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции, которая изъяла обнаружены предметы и товары.