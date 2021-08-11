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Беспилотник контрабандистов сигарет задержан на границе с Венгрией, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

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На Закарпатье пограничники Чопского отряда помешали контрабанде табачных изделий в Венгрию с использованием беспилотного летательного аппарата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Беспилотник контрабандистов сигарет задержан на границе с Венгрией, - ГПСУ 01

"Военнослужащие отдела "Соломоново" получили информацию о движении беспилотника вблизи госграницы. Впоследствии на окраине села Глубокое Ужгородского района наряд задержал при посадке беспилотный летательный аппарат и трех мужчин, которые ожидали завершения полета устройства", - говорится в сообщении.

Беспилотник контрабандистов сигарет задержан на границе с Венгрией, - ГПСУ 02

Вблизи места посадки обнаружили также легковой автомобиль "ВАЗ" украинской регистрации, пульт управления к беспилотнику, ноутбук и три пакета табачных изделий. В полиэтиленовую пленку было упаковано 576 пачек сигарет белорусского производства без марок акцизного сбора Украины.

Беспилотник контрабандистов сигарет задержан на границе с Венгрией, - ГПСУ 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сорвана попытка переправить в Румынию контрабандные сигареты при помощи квадрокоптера, - ГПСУ. ФОТО

Беспилотник контрабандистов сигарет задержан на границе с Венгрией, - ГПСУ 04
Беспилотник контрабандистов сигарет задержан на границе с Венгрией, - ГПСУ 05
Беспилотник контрабандистов сигарет задержан на границе с Венгрией, - ГПСУ 06

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На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции, которая изъяла обнаружены предметы и товары.

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Топ комментарии

  • Психиатрическая больница No1
    Да отстаньте вы от этих спортсменов-лётчиков! Сигареты вне политики!
  • Roman Rjevskiy
    товар то Луки , закройте кордон с Лукой и finita la commedia
  • Владислав Васильченко
    Фуры 20 тонн они не замечают а вот самодельные дырчики с 5 кг табака это какая сила и пафос ну прям герои в мамкиных трусах...
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