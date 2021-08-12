Террористы ОРДЛО проводят масштабную пропагандистскую кампанию против украинской армии накануне заседания ТКГ, - СЦКК

Незаконные вооруженные формирования на временно оккупированном Донбассе развернули масштабную пропагандистскую и дезинформационную кампанию против ВСУ.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, пишет пресс-центр Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Отмечается, что такие действия направлены также на распространение дезинформации о Вооруженных силах Украины и влияние на ход заседания Трехсторонней контактной группы, которое запланировано на 26 августа.

"Одна из целей этой кампании - оправдать фактический запрет для жителей временно оккупированных территорий пересечения контрольных пунктов въезда-выезда и посещения территории Украины, где действует украинская власть. Марионеточная оккупационная власть так называемых народных республик планирует держать жителей временно оккупированных территорий в полной изоляции", - говорится в информации.

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В СЦКК напомнили, что из семи контрольных пунктов въезда/выезда на Донбассе полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". На КПВВ "Новотроицкое" оккупанты снимают блокировку движения только для отдельных граждан дважды в неделю.

"Это влечет целый комплекс гуманитарных проблем, усиливает недовольство среди людей действиями оккупационных властей", - говорится в сообщении.

Для уклонения от ответственности за свои действия оккупанты перешли к кампании по дезинформации, которая сочетает осуществление силовых и информационно-психологических операций, отметили в СЦКК.

"Во время реализации силовой составляющей кампании оккупационные войска систематически осуществляют обстрел в направлении населенных пунктов Попасная, Новотошковское, Екатериновка, Золотое-4, Новозвановка, в частности с применением артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и гранатометов. Следствие этих преступлений - повреждение гражданской инфраструктуры", - отмечают в центре.

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Уточняется, что большинство таких преступлений против мирного населения осуществляется в вечернее и ночное время суток, когда риск фиксации нарушений патрулями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе сведен к минимуму.

В центре убеждены, что именно во время распространения данной ложной информации об обстрелах якобы украинскими военными НВФ заявляют, что блокируют работу КПВВ "по соображениям безопасности".

"Подчеркиваем, что такие грязные пропагандистские схемы, сочетание различных инструментов ведения гибридной войны вооруженными формированиями РФ на территории Украины не являются новыми для украинской стороны. Такие кампании имеют шаблонный характер и систематически проводятся оккупантами", - отмечают в СЦКК.

Напомним, 11 августа в ходе обстрела российскими войсками на Донбассе получил ранение украинский военный.

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