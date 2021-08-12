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США продемонстрируют РФ и Китаю способность решать серьезные проблемы, - Байден

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США продемонстрируют РФ и Китаю способность решать серьезные проблемы, - Байден
Президент США Джо Байден призвал показать другим странам, в том числе России и Китаю, умение решать серьезные проблемы совместно с другими демократическими странами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в ходе видеоконференции с представителями местных властей, его слова приводит ТАСС.

Американский лидер отметил, что ранее другие государства сомневались в том, что Вашингтон может что-то сделать, в частности, в начале текущего года Ирландия заявляла, что Соединенные Штаты не могут вести за собой и "даже не могут справиться с коронавирусом".

Байден добавил, что члены НАТО и G7 также говорили о неспособности США "делать дела".

Он подчеркнул, что Россия и Китай отвечают "автократией, поскольку демократии не могут объединиться".

Байден призвал сообща решать серьезные проблемы.

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"Мы должны продемонстрировать, что можем делать дела", — заключил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о попытках России и Китая убедить мир в упадке Соединенных Штатов. По его словам, Москва и Пекин как публично, так и в частном порядке доказывают, что США переживают не лучшие времена. Россия вместе с Китаем пытаются убедить другие страны в том, что лучше связать будущее с их видением мира, чем с американским демократическим.

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Топ комментарии

  • reznich chenko
    Единственное что сделал Байден после прихода к власти, отобрал трубу у Украины. Они сделали это разом. С другой демократической страной. Так что не надо ля ля.
  • Fantomas
    Что он там решил? Северный поток-2 уже считай достроен.. решатель хренов
  • Мефтахудын
    Ага, просто фонтан решений. "Решение" по Афганистану просто феерическое - дураки, поверившие американским сказкам про де-талибизацию, демократическое развитие и сильную экономику - так вот, часть их уже лежит в земле без голов, а часть умоляет спасти их и вывезти из страны, потому что они присоединятся к первым. Про Украину, Будапештский меморандум, СП-2 - даже напоминать тут нечего. Байден показал, что на этой планете прав тот, кто наглее и сильнее! Вот они и решают все проблемы МЕЖДУ СОБОЙ. Наплевал Иран на санкции - скоро его включат в клуб ядерных стран.
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