В результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб мирный житель и ранен украинский воин, 4 населенных пункта остались без света, 1 - без воды. За сутки - 8 нарушений "тишины"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, возле Новомихайловки и Новоселовки Второй российские оккупанты вели огонь по украинским позициям из артиллерийских систем калибра 122-мм и осуществили обстрел этих населенных пунктов.
В результате обстрела Новомихайловка повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Кроме того, населенный пункт Новомихайловка остался без водоснабжения.
В результате обстрела Новоселовки Второй погиб местный житель1935 года и повреждены частные дома жителей и прилегающие домохозяйства.
Возле Луганского российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В направлении Мироновского враг вел огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе поселка Пески враг обстреливал позиции ВСУ из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил огнестрельные осколочные ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.
По состоянию на 7:00 утра 12 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в ведомстве.