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Мужчине, застрелившему собаку на глазах у игравших с ней детей, грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура

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Мужчине, застрелившему собаку на глазах у игравших с ней детей, грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура
Следователи полиции под процессуальным руководством Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении 39-летнему мужчине, застрелившему собаку на глазах у детей.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, мужчине инкриминируется жестокое обращение с животными (ч. 3 ст. 299 УК Украины), передает Цензор.НЕТ.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в конце мая. Мужчина, ехавший на автомобиле, увидел 11-летнюю девочку и 13-летнего мальчика, которые играли с собакой. Мужчина сказал детям, что хочет сам поиграть с животным, а затем достал из автомобиля пневматическую винтовку и застрелил животное на глазах у детей.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Ты новость, то осилил?
    " ...увидел 11-летнюю девочку и 13-летнего мальчика, которые играли с собакой. Мужчина сказал детям, что хочет сам поиграть с животным... "
    На лицо мужик садист какой-та и психопат. Сегодня собаку застрелил, завтра пристрелил детей которые с ней играли Мужчине, застрелившему собаку на глазах у игравшихся с ней детей, сообщено о подозрении. Ему грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7854
  • Підлога Маккартні
    Я б уродам, которые обижают животных, вообще бы ноги ломал, если бы можно было по законуМужчине, застрелившему собаку на глазах у игравшихся с ней детей, сообщено о подозрении. Ему грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3108. Им чо кацапов и зебилов мало? Вот их и обижайте. И крачка. Мужчине, застрелившему собаку на глазах у игравшихся с ней детей, сообщено о подозрении. Ему грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1590
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    Никто же не знает что та собака натворила до этого просто так бы не убил ещё и на глазах у детей.сам бывает идёшь а эти твари нападают
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