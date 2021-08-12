"Укроборонсервис" закупил клистроны по $250 тыс. Мое такое предложение назвали "завышенным в 8 раз" и влепили подозрение. Вопрос к СБУ и ГПУ - где вы? - агент НАБУ Шевченко

"Укроборонсервис" закупил клистроны по цене $250 тыс., при этом в отношении агента НАБУ Евгения Шевченко за намерение продать такие же клистроны за $200-250 тыс. открыли уголовное дело из-за якобы завышенной в восемь раз цены. По его словам, руководители СБУ - такие как Невмержицкий, - поставили условие нашим заводам: мы можем закрыть глаза на контрабанду, но хотим получать свой откат с каждого контракта.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Неделю назад Государственная компания "Укроборонсервис" закупила 6 комплектов клистронов к зенитно-ракетным комплексам С-300. В связи с чем есть три весьма интересных вопроса:

1) Данные устройства были завезены контрабандой из России, потому что в Украине не производятся. Почему молчит Служба безопасности Украины? Где обыски? Где громкие аресты? Где брифинги? Потому что мне, почему-то следователи и прокуроры подозрение влепили и рассказывали на всю страну, что я опасный преступник и я очень удивляюсь, почему господин Владимир Зеленский и его СНБО до сих пор не ввели против меня персональные санкции

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2) Вопрос второй. Посмотрите на компанию, которая выиграла этот "тендер" - в кавычках, потому что на самом деле участник был только один, хотя формально участие в тендере принимали различные юридические лица. Так вот компания-победитель была создана лишь год назад в каком-то селе, а основные виды ее деятельности - это "Изучение общественного мнения" и "Сельское хозяйство". При чем тут клистроны к зенитно-ракетным комплексам? Наверное тот фермер на огороде у себя выкопал. Но почему-то такой поставщик всех устраивает и не возникает никаких вопросов о происхождении, качестве, возможной рекламации и гарантийном обслуживании поставленной продукции.

3) Последний вопрос. И здесь есть очень важный момент: СБУ и Генеральная прокуратура Украины заявили, что я планировал продать клистроны по цене $200-250 т. за один комплект и эта цена завышена в 8 раз. Вот такой я, оказывается, барыга. А теперь самое главное: знаете, по какой цене хотели закупить эти компоненты в Укроборонсервисе? 69 млн 850 т. грн за 6 комплектов - то есть по 11 млн 642 т. грн за один, что составляет $ 436т.!!! Скриншот прилагается", - рассказал Шевченко.

"Однако определенные должностные лица государственной компании и заинтересованные в схеме представители СБУ, узнали, что за результатами данного тендера следят детективы НАБУ и поняли, что на этот раз коррупционный схематоз не пройдет. Поэтому в режиме онлайн они откорректировали стоимость до $250 т. за один комплект. То есть финальная стоимость оказалась в пределах моего предложения, которое все равно "завышено в 8 раз": то опять же вопрос к СБУ и ГПУ - где вы?", - добавил он.

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"Ответ на эти вопросы банальный: оборонным предприятиям крайне важно получать клистроны к С-300, потому что без них вся наша система противовоздушной обороны будет недееспособна. Но производятся они только в России, а значит поставки в определенной мере являются незаконными. И на это обратили внимание некоторые руководители СБУ - такие как, например, руководитель 2-го Управления СБУ по борьбе с коррупцией Невмержицкий. И они поставили типичное условие нашим заводам: мы можем закрыть глаза на контрабанду, но хотим получать свой откат с каждого контракта", - акцентировал агент НАБУ.

"Таким образом цена одного комплекта клистронов в последние годы значительно возросла и колебалась в пределах $400 т. и больше. И СБУ, как вы понимаете, очень хорошо на том зарабатывала. Потому что только на этом конкретном примере разница составляет $186 т. за один комплект - умножаем на шесть и имеем $1 млн 116тис., которые тупо нарисовали сверху!", - констатировал Шевченко.

"И вот заявляется какой-то Шевченко и говорит - покупайте у меня по $200-250 т. - я имею два десятка таких комплектов уже и в течение года могу обеспечить замену клистронов на 44 дивизиона С-300, которые должны стоять на боевом дежурстве, но не стоят из-за отсутствия запчастей. И вместо того, чтобы наконец-то привести в порядок всю нашу систему противовоздушной обороны, отбросы из СБУ завели на меня уголовное дело, вручили подозрение, клистроны конфисковали, склады опечатали и арестовали счета компаний, которые имеют безупречную многолетнюю историю сотрудничества с оборонными заводами. Наконец-то хотят посадить меня на 5 лет в тюрьму за то, что я поломал их коррупционную схему", - резюмировал он.

"Бонусный вопрос - кто управляет ГК "Укроборонсервис", которая планировала купить клистроны по $436 т. за комплект? По факту все решения по закупкам принимают два человека:

1) Директор: Владимир Воронин , который перед тем так наруководился другим государственным предприятием "Радар", что НАБУ открыло уголовное производство по факту имеющейся коррупции при продаже земли, принадлежавшей заводу

2) Заместитель директора по безопасности Владислав Гадион - "бывший" сотрудник СБУ, который при Порошенко был заместителем по безопасности всего концерна и прославился тотальной коррупцией и безграничной жадностью, но если Романова, Букина и других коррупционеров выгнали, то Гадиона почему-то оставили - наверное очень нужное лицо. Особенно когда дело касается схематозов. Поэтому странно, почему ни Айварас Абромавичус, ни новый глава Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев не увольняют этих подонков?", - добавил Шевченко.











