В Украине за сутки от COVID-19 умерли 24 человека, зафиксированы 1 247 новых случаев заражения, 1 039 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 11 августа 2021 в Украине зафиксированы 1 247 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 77, медработников - 41).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 588 человек;
летальных случаев - 24;
выздоровели - 1039 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 22 049 человек,
методом ИФА - 8 735 человек,
экспресс-тестами - 17 267 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболел - 2 262 601 человек;
выздоровел - 2 194 791 человек;
летальных случаев - 53 173;
проведено ПЦР-тестов - 11 604 861.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях", - рассказали в Минздраве.