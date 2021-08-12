Эффектный красно-черный дизайн отеля "Бандерштадт" в Ивано-Франковске показал мэр города. ФОТО

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив представил проект реконструкции единого коммунального отеля города - "Бандерштадт". Так, мэр опубликовал фото будущего фасада с изображением, которое напомнило пользователям Фейсбука эмблему "СС".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук-страницу Марцинкива.

"Отель" Прикарпатье ", построенный в 1960 году, когда-то принимал экипажи самолетов и гостей, прибывающих авиатранспортом. Сегодня он называется "Бандерштадт" и имеет в штате 8 работников. Здесь размещены 34 номера, из них 17 одноместных, 16 двухместных и один полулюкс. Недавно на заработанные средства гостиница закупила автономные бойлеры и установила их в номерах. Поочередно в номерах будут проводить ремонты. А также в планах замена окон и ремонт фасада. Поэтому уже скоро он будет выглядеть вот так ", - написал Марцинкив.

На фотографию проекта реконструкции фасада обратил внимание блогер из Ивано-Франковска Остап Украинец, автор ютуб-канала "Твоя подпольная гуманитарка".

"Еще одной руны не хватает на фасаде, кажется", - пошутил он. Так, на здании планируют изобразить руну "зиг" - ее удвоение является символом военизированного нацистского формирования "СС".

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Напомним, что член ВО "Свобода" Руслан Марцинкив, который стал главой города в 2015 году, ранее прибегал к дискриминационным заявлениям и инициативам. В марте 2020 года он поручил создать в городе палатку по борьбе "с мусором и цыганами", а в 2018-м пытался согнать учеников и медицинских работников на религиозное мероприятие Украинской греко-католической церкви. Также чиновник заявлял, что в городе никогда не проведут прайд, и что "гей не может быть патриотом". Такие высказывания вызвали тогда негодование среди правозащитников. В апреле прошлого года он также поручил правоохранителям вывезти ромов из города в Закарпатскую область. Тех, кто ехать отказывается, глава города рекомендовал "паковать" в автобус. Из-за этого в отношении Марцинкива открыли производство, однако впоследствии закрыли.