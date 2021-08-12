Козак после встречи с президентом Молдовы Санду заявил, что блокады Приднестровья не будет

Президент Молдовы Майя Санду обсудила с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, прибывшим в Кишинев с визитом, экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок, новый контракт на поставку газа, а также урегулирование в Приднестровье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в среду, 11 августа, сообщили в администрации главы молдавского государства.

"Мы подтвердили наш настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах наших граждан. Обсудили ряд важных тем в повестке двусторонних отношений, в том числе экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок и новый контракт на поставку газа для нашей страны", - заявила Санду.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждался и вопрос урегулирования приднестровского конфликта.

"Мы подтвердили твердое намерение Республики Молдова возобновить процесс урегулирования исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках существующих переговорных площадок при соблюдении суверенитета и территориальной целостности нашей страны в ее международно-признанных границах", - отметила Санду.

По словам президентa Молдовы, у Республики в отношениях с РФ обширная повестка, и есть много тем, представляющих взаимный интерес для государств и граждан этих стран.

"Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов. Оценили готовность российской стороны к их активизации, что будет способствовать укреплению диалога между нашими странами", - отметила Санду.

Дмитрий Козак в свою очередь подчеркнул, что решение приднестровского вопроса - внутреннее дело Молдовы.

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"Майя Григорьевна заверила, что блокады Приднестровья не будет, власти делают все, чтобы этого не допустить, поскольку там тоже проживают граждане Молдовы", - заявил Козак, чьи слова приводит РИА "Новости". Также он отметил, что сейчас между Кишиневом и Тирасполем ведутся переговоры о недопущении ущемления прав приднестровцев

"Стороны должны договориться внутри страны. Россия готова оказать содействие, чтобы они договорились, мы не готовы выдвигать собственные условия урегулирования", – добавил Козак.

Также Козак сообщил, что Молдова попросила РФ помочь с утилизацией боеприпасов в Приднестровье и по этому вопросу страны договорились о взаимодействии. Он отметил, что российская сторона сама заинтересована в ликвидации боеприпасов, у которых истек срок эксплуатации.

Речь идет о складе боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной.

Также он отметил по итогам встречи, что Кишинев и Москва согласовали снятие барьеров во взаимной торговле. "Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, о беспошлинной торговле, о снятии тех ограничений, которые возникли для российских экспортеров", - указал он.

По словам Козака, Москва в ответ готова к поставкам молдавской сельхозпродукции на российский рынок.