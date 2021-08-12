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Кремль практически не оставил россиянам возможности для протестов, - Amnesty International

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Кремль практически не оставил россиянам возможности для протестов, - Amnesty International
Власти в России подрывают право на свободу мирных собраний. Для этого используют все более ограничительные законы, жесткую полицейскую тактику и уголовное преследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на доклад  Amnesty International.

"Подавление мирных протестов, начатое Федеральным законом о собраниях в 2004 году, ускорилось в последние годы за счет ряда законодательных поправок. В результате в настоящее время существует множество юридических ограничений на то, когда, где, как, с какой целью можно воспользоваться правом выходить на улицу", - документирует организация в книге "Россия: нет места для протеста".

По утверждению правозащитников, Кремль заставляет замолчать мирное инакомыслие - до такой степени, что для россиян практически невозможно выразить какой-либо значительный протест. Они отмечают, что мирные уличные протесты стали рассматриваться государственными чиновниками как преступление. В свою очредеь те, кто выходит на улицы с целью протеста, считает это "актом героизма".

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Топ комментарии

  • Muni
    А зачем свиньям протестовать? Их роль подхрюкивать поедая крошки с барского стола.
  • Lvbnhj
    Кремль практически не оставил россиянам возможности для протестов, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 7374 Кремль практически не оставил россиянам возможности для протестов, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 4317
  • Garry Grant
    Почему же? На колени и челом бить. Для кацапских смердов это суровый протест.
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