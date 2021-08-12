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Швейцария ужесточила экономические санкции против Беларуси

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Швейцария ужесточила экономические санкции против Беларуси
Швейцария в среду вслед за ЕС ужесточила экономические санкции против Беларуси, введя контроль на торговлю определенными товарами и ограничения в финансовом секторе.

Об этом сообщила пресс-служба Федерального совета Швейцарии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Федеральный совет объявил о дальнейших экономических санкциях в отношении Беларуси. Они включают контроль на торговлю определенными товарами и ограничения в финансовом секторе", - следует из сообщения.

В документе указывается, что новые меры вступили силу в среду в 18:00 по местному времени.

Как отмечается, новый пакет экономических санкций в отношении Беларуси последовал за "аналогичными решениями Европейского союза в июне". Новые санкции вводятся в отношении товаров, "которые могут использовать с целью наблюдения или перехвата интернет- и телефонной связи".

Кроме того, новые меры "ограничивают торговлю различными нефтепродуктами и хлористым калием, а также товарами, используемыми для производства табачной продукции".

Что касается финансового сектора, Федеральный совет вводит ограничения на "предоставление и торговлю финансовыми инструментами, а также на предоставление кредитов и услуг по страхованию или перестрахованию белорусскому правительству и другим государственным органам и учреждениям".

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Кроме того, Швейцария включила в санкционный список предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация".

Топ комментарии

  • Senator S 01a656ec
    Швейцария ужесточила экономические санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 4871 Хаккиисты пляШвейцария ужесточила экономические санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 9079
  • vidasik
    Jesli slozit vse sankciji problemi budet bolsije u rezima.Daze krediti raska nesmozet dat im,poskolku popadiot pod sankciji te banki s raski.Biznis neftianoj udobrenije i drugoj takze tolko kitajskoj valiutoj ili ******** Obcaja gosudartsvo a ciom govorit diktator,tak ejio nikto nepriznast,budet status kak Abxazii so vsemi novymi i teperesnimi sankcijami
  • Владимир c2a8b9e2
    А почему наш президент молчит? Санкции некоторые приняли и тишина. Надо за каждый высер Лукашенко, особенно когда он угрожает Украине, усиливать санкции во много крат сильнее.
    Швейцария ужесточила экономические санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 87
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