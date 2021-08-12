В Израиле ужесточают карантин: Будут тестировать детей от 3 лет
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.co.il.
Отмечается, что ограничения "зеленого стандарта" будут распространены на новые отрасли, включая бассейны, спортзалы, кинотеатры и большие торговые центры. От его соблюдения освобождены только дети младше 3 лет.
Дети с 3 до 12 лет должны будут предъявить на входе отрицательный результат теста, который можно будет сделать бесплатно.
Дети от 12 лет и старше, не имеющие уважительных причин не делать прививку, должны будут платить за экспресс-тест.
Это правило вступит в силу с 18 августа.
На заседании кабинета также было принято решение о возвращении к "фиолетовому стандарту" в торговых и коммерческих центрах, заполняемость которых будет вычисляться по формуле: один человек - на 7 квадратных метров.
"Фиолетовый стандарт" начнет действовать 16 августа.
Также вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий:
В помещениях при отсутствии сидячих мест могут находиться до 1000 человек. На улице - до 5000 человек.