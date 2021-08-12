В июле в Украине официально зарегистрированы 1 426 новых случаев ВИЧ-инфекции, от СПИДа умерли 254 человека, - ЦОЗ

В июле 2021 г. года в Украине официально зарегистрировали 1426 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 415 пациентов диагностирован СПИД, а 254 человека умерли от СПИДа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЦОЗ в Facebook.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в июле 2021 г. года:

▪ гетеросексуальный - 845;

▪ гомосексуальный - 46;

▪ парентерально - 525;

▪ вертикальный - 146;

▪ неизвестен - 2.

В ЦОЗ отметили, что основными рычагами в предупреждении распространения ВИЧ-инфекции является соблюдение здорового образа жизни, отказ от рискованного поведения, в частности употребления инъекционных наркотиков, и обязательное использование презервативов. А также сознательное отношение к своему здоровью.

PrEP - доконтактная профилактика, которая предотвращает передачу ВИЧ. Она рекомендована всем, кто имеет высокий риск заразиться вирусом иммунодефицита человека. https://prep.phc.org.ua/

PrEP эффективна при условии ежедневного приема и обеспечивает почти 100% защиту от ВИЧ-инфекции. Ее применяют в комплексе с другими действенными методами профилактики: презервативами и систематическим тестированием на ВИЧ.

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Доконтактную профилактику можно получить бесплатно, главное - проявить желание и обратиться в учреждение здравоохранения.

Для этого нужно будет получить консультацию врача, оценить риск заражения, сделать тест на ВИЧ и другие необходимые анализы по назначению.

Противопоказанием к PrEP ВИЧ-положительный статус. В этом случае человеку необходимо начать прием трехкомпонентной антиретровирусной терапии.