В июле в Украине официально зарегистрированы 1 426 новых случаев ВИЧ-инфекции, от СПИДа умерли 254 человека, - ЦОЗ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЦОЗ в Facebook.
Пути инфицирования ВИЧ в Украине в июле 2021 г. года:
▪ гетеросексуальный - 845;
▪ гомосексуальный - 46;
▪ парентерально - 525;
▪ вертикальный - 146;
▪ неизвестен - 2.
В ЦОЗ отметили, что основными рычагами в предупреждении распространения ВИЧ-инфекции является соблюдение здорового образа жизни, отказ от рискованного поведения, в частности употребления инъекционных наркотиков, и обязательное использование презервативов. А также сознательное отношение к своему здоровью.
PrEP - доконтактная профилактика, которая предотвращает передачу ВИЧ. Она рекомендована всем, кто имеет высокий риск заразиться вирусом иммунодефицита человека. https://prep.phc.org.ua/
PrEP эффективна при условии ежедневного приема и обеспечивает почти 100% защиту от ВИЧ-инфекции. Ее применяют в комплексе с другими действенными методами профилактики: презервативами и систематическим тестированием на ВИЧ.
Доконтактную профилактику можно получить бесплатно, главное - проявить желание и обратиться в учреждение здравоохранения.
Для этого нужно будет получить консультацию врача, оценить риск заражения, сделать тест на ВИЧ и другие необходимые анализы по назначению.
Противопоказанием к PrEP ВИЧ-положительный статус. В этом случае человеку необходимо начать прием трехкомпонентной антиретровирусной терапии.