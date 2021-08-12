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Скептически настроенная в вопросе иммунизации медсестра в Германии ввела физраствор вместо ковидной вакцины более чем 8 тысячам человек, - Reuters

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Скептически настроенная в вопросе иммунизации медсестра в Германии ввела физраствор вместо ковидной вакцины более чем 8 тысячам человек, - Reuters
В Германии медсестру Красного Креста подозревают в том, что вместо вакцины от COVID-19 она вводила людям так называемый физиологический раствор - водный раствор поваренной соли.

Как пишет Reuters, теперь власти просят тысячи людей сделать еще одну прививку, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как выяснило полицейское расследование, в начале весны в центре вакцинации во Фрисландии - сельском районе недалеко от побережья Северного моря - женщина "привила" солевым раствором около 8 600 людей.

Хотя эта жидкость безвредна, в марте и апреле в Германии вакцинировали в основном пожилых людей, так что риск заболеть COVID-19 - потенциально смертельным вирусным заболеванием - для ложнопривитых может быть особенно высок.

Мотив медсестры до конца неясен. Однако, по словам следователей, в социальных сетях она скептически высказывалась о вакцинах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация от COVID-19 предотвратила 706 тыс. заражений и 38 тыс. смертей в Германии, - исследование

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Топ комментарии

  • violator
    она не скептик . фактически она убийца
  • Сергей Дмитрук
    violator правий. вона - вбивця. оскільки не ввела людям вакцину, то:
    - сприяла їхньому потенційному зараженню;
    - сприяла поширенню інфекції;
    - сприяла поширенню в суспільстві думки про те, що вакцина не убезпечує від захворювання (в разі, якщо "вакциновані" нею потім захворіли);
    - крім того, вводила в оману керівництво країни щодо кількості щеплених, що напряму впливає на заходи протидії коронавірусу, які вводить уряд.
    через одну схиблену потвору чимало біди, правда?
  • Сергей Дмитрук
    Colt, вона їбанута.
    підкреслю - не людина, що страждає на психічні розлади, а просто їбанута.
    от і вся аргументація.
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