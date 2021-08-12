Понятия "російський" и "руський" в Украине нужно законодательно разделить, - советник главы ОП

В Украине нужно разграничить понятия "российский" и "русский" на законодательном уровне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

"Я считаю, что мы должны различить на законодательном уровне понятия "российский" и "русский", сказать, что "русская культура", "русский язык" кодифицирован в Украине. Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык - так же, как и украинский", - считает Арестович.

Советник главы ОП подчеркнул, что является противником языкового закона в нынешней интерпретации.

Комментируя слова языкового омбудсмена Тараса Креминя, что те, кому не нравится языковой закон, могут собирать свои вещи, Арестович отметил:

"Я думаю, что он это сказал в эмоциональном запале. Все-таки не он решает, куда едут граждане Украины, кому собирать вещи. Это одна из наших самых больших ошибок, что мы до сих пор не прекратили культурные войны в Украине. Моя политика проста: украинскому языку поддержку, остальным - свободу свободного общения, свободного использования. Кстати, это гарантировано Конституцией".

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