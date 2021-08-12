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В сфабрикованном против Порошенко "деле моряков" ГБР подыгрывает стране-агрессору: отказалось приобщить решение Международного морского трибунала, - адвокат Головань

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В сфабрикованном против Порошенко "деле моряков" ГБР подыгрывает стране-агрессору: отказалось приобщить решение Международного морского трибунала, - адвокат Головань
В Государственном бюро расследований отказались привлечь к так называемому "делу моряков", сфабрикованному против Петра Порошенко, решение Международного морского трибунала в Гамбурге.

Об этом сообщил адвокат пятого Президента Игорь Головань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В ГБР решили подождать, а вдруг Украина все же проиграет в международном процессе по инциденту в Керченском проливе, констатирует Головань.

"Общество уже начало забывать о "деле моряков" - зарегистрированном ГБР с подачи агентов влияния государства-агрессора уголовном производстве, в рамках которого следователи ГБР пытаются доказать, что Украина и украинские моряки сами виноваты в захвате россиянами наших кораблей", - пишет Головань в Facebook .

"А между тем "старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Государственного бюро расследований Сергеева прямо 10 июля 2021г. вынесла постановление, которым отказалась истребовать и приобщить к материалам производства копию официального текста Решения международного трибунала по морскому праву от 25.05.2019", - сообщил адвокат.

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Суд тогда обязал РФ немедленно освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков и корабли и вернуть их в Украину. За два года "расследования" Решение международного трибунала по морскому праву от 25.05.2019 даже не было присоединено к материалам производства, - констатирует Игорь Головань.

Адвокат обнародовал ответ ГБР, в которой указано: "спор между Украиной и РФ еще рассматривается, окончательное решение не принято". "Следователи ГБР и их заказчики очень надеются, что Украина проиграет", - резюмирует Игорь Головань.

В сфабрикованном против Порошенко деле моряков ГБР подыгрывает стране-агрессору: отказалось приобщить решение Международного морского трибунала, - адвокат Головань 01

Как известно, 25 мая 2019 Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге объявил о применении временных мер к Российской Федерации относительно нарушения ей иммунитетов трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей. Заседание морского трибунала в Гамбурге состоялось ровно через шесть месяцев после захвата Россией в Керченском проливе экипажей двух малых бронированных артиллерийских катеров и буксира ВМС Украины.

Дело по существу рассматривает Арбитражный суд в Гааге, который имеет юрисдикцию в отношении всех споров между Украиной и Россией по Конвенции ООН по морскому праву.

21 мая 2019 Государственное бюро расследований по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова, который вернулся в Украину после 5 лет пребывания за рубежом, возбудило дело против Петра Порошенко за осуществление в ноябре 2019 перехода корабельной группы ВМС Вооруженных сил Украины с Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

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Топ комментарии

  • Sergii Ustim
    В сфабрикованном против Порошенко "деле моряков" ГБР подыгрывает стране-агрессору: отказалось приобщить решение Международного морского трибунала, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 6648
  • Герхард
    Так по сути ЗЕ слил решение Международного морского трибунала и сдал интересы Украины в ЧМ-регионе.

    Как же его шестеркам в ГБР присоединять это к делу?
  • volley
    А меня выкумаривают наши долбодятлы, которые пишут, что бубучка стал, вишь ли, патриотом. Ага, особенно фсбшная мразь гринпоц стал патритом. Ему выгодно перетягивать патриотических украинцев к себе в лохторат- он будет ездить на передок и награждать военных, а по сути постоянно то атовцев, то волонтеров сажают за решетки, и гос изменники типа мертветчука и дерьмака рулят страной по тихому. А в деле моряков- самая большая тварь это как раз ослобородька не лох- который отдал Цемаха за обмен на наших ребят типа, когда решением международного суда ***** сам бы через пару дней отдал моряков, иначе бы кацапов не пустили бы ни в один порт и ни в одно море в мире решение международого суда. А сейчас зеленогнойная пакость совсем сдала Азовское море под*****вцам, поцреот блин хренов
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