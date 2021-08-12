Нападающий сборной Украины Яремчук отказал российскому журналисту в интервью: "Только при условии разговора на украинском языке"
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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отказался от интервью российскому изданию "Спорт-Экспресс". Футболист мотивировал отказ тем, что не хочет общаться на русском языке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил российский журналист Максим Алланазаров.
По его словам, после матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Бенфика" - "Спартак" 10 августа ему удалось пообщаться с Яремчуком.
"Жалко, что Роман отказался пообщаться на камеру. Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю", - говорится в сообщении.