Облила себя бензином и подожгла: В Запорожской области женщина получила 90% ожогов тела
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Женщина получила 90% ожогов тела. Ее госпитализировали в больницу г. Запорожье.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook cообщает пресс-служба областного центра экстренной медпомощи Запорожской ОГА.
"В с. Наталовка Запорожского района 51-летняя женщина облила себя бензином и подожгла. На месте происшествия работала одна фельдшерская и одна реанимационная бригады", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшая получила ожоги туловища, конечностей II-III ст. 90%, ожог верхних дыхательных путей и была госпитализирована в больницу Запорожья.