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Облила себя бензином и подожгла: В Запорожской области женщина получила 90% ожогов тела

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Облила себя бензином и подожгла: В Запорожской области женщина получила 90% ожогов тела
Женщина получила 90% ожогов тела. Ее госпитализировали в больницу г. Запорожье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook cообщает пресс-служба областного центра экстренной медпомощи Запорожской ОГА.

"В с. Наталовка Запорожского района 51-летняя женщина облила себя бензином и подожгла. На месте происшествия работала одна фельдшерская и одна реанимационная бригады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшая получила ожоги туловища, конечностей II-III ст. 90%, ожог верхних дыхательных путей и была госпитализирована в больницу Запорожья.

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Топ комментарии

  • Злой Карлик
    от хорошей жизни?
  • Підлога Маккартні
    А не проще было бы застрелиться или спрыгнуть с многоэтажки или шею на рельсы положить. Подпалить себя это же просто жесть и боль и ужас, другое дело мгновенная смерть. Но о вкусах не спорят, конечно Облила себя бензином и подожгла: В Запорожской области женщина получила 90% ожогов тела - Цензор.НЕТ 955
  • Vyacheslav Nesterov
    не смотрю но осуждаю как то, пока был Т2 ребенок включал эту муть...
    там прямая пропаганда "паприколу" , "радуйся тому что есть" и "жуй молча".....
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