Верховный Суд признал, что мои слова о коррумпированности Шокина не являются клеветой, - экс-нардеп Соболев

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Егора Соболева на решение Киевского апелляционного суда, признавшего его высказывания о коррумпированности экс-генпрокурора Виктора Шокина клеветой.

Об этом народный депутат VIII созыва Егор Соболев написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Последний год я ломал голову, что хуже - нарушить закон, сознательно не выполнив требование суда; или сделать то, что противоречит твоим убеждениям? Перед этим выбором меня поставил бывший генпрокурор Виктор Шокин. Он получил вердикт Киевского апелляционного суда, что мои слова о его коррумпированности в трехлетней давности интервью Татьяне Даниленко являются клеветой. И я должен пойти выступить на телевидении с заявлением, что Шокин - не коррупционер", - пишет он.

По словам Соболева, проблема была не только в том, что это глупость. Такое решение суда наступало на свободу слова. В демократической стране любой гражданин и гражданка должны иметь право свободно выражать любые критические оценки в отношении любого должностного лица.

"Это помогает менять власть, помогает отстаивать хорошие решения и блокировать плохие. В Украине этим правом пользуются миллионы и отрицание этого права судом было плохим обстоятельством. Вот я и обдумывал невыполнение судебного решения. Но на помощь пришел Верховный суд. Его судьи Евгений Синельников, Елена Билоконь, Наталья Сакара и Сергей Хопта полностью удовлетворили мою кассационную жалобу. Что мне особенно приятно - в их решении как раз о демократии и написано: "... Публичная личность, государственный служащий, должен быть готовым к повышенному уровню критики, пристальному вниманию и повышенному вниманию общества к его деятельностью ....". Вот такая замечательная новость", - подчеркивает экс-нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соболеву придется в эфире канала Медведчука опровергнуть высказанное в 2018 году мнение, что Шокин - коррупционер, - решение суда. ДОКУМЕНТ

При этом он советует всем, кто столкнулся с ограничениями относительно критики в адрес чиновников, ссылаться на соответствующее решение Верховного суда.

"Решения Верховного суда формируют практику для всех других судей. То есть, теперь каждый, чье мнение или критику чиновника пытаться ограничить, может ссылаться на этот судебный вердикт", - отмечает Соболев.

Он также поблагодарил команду адвокатов, которая представляла его интересы в данном процессе.