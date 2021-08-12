Гутцайт о скандале с Магучих: Побеждая, спортсмены поздравляют друг друга. Рядом оказалась Ласицкене, а Ярослава не сдержала эмоций

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт считает, что 19-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих просто не сдержала эмоций, когда фотографировалась с российской спортсменкой.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я видел, как она радовалась, как она чувствовала, что все силы отдала на эту медаль и это выступление... Каждый спортсмен, когда побеждает, начинает поздравлять других, все поздравляют друг друга. И она начала поздравлять других спортсменов, которые были рядом, и рядом была спортсменка из ОКР из Российской Федерации. На то время она, наверное, не сдержала эмоций", - сказал он

Гутцайт также призвал всех поддержать Магучих, "чтобы не произошло так, что сейчас много чего идет на нее, а потом мы не увидели ее в другой стране".

Среди прочего, министр сообщил, что намерен проработать с федерациями вопрос, как вести себя спортсменам в таких ситуациях.

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

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Сама Магучих заявила, что не отрицает войну между Украиной и РФ, а в фото с Ласицкене не было какой-либо политической позиции.