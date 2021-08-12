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"Вакцинировался - получишь премию": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив предложил стимулировать педагогов делать прививку от COVID-19

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"Вакцинировался - получишь премию": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив предложил стимулировать педагогов делать прививку от COVID-19
Власть Ивано-Франковска планирует поощрять учителей и воспитателей в детсадах за вакцинацию от COVID-19.

Об этом в эфире радио "Западный полюс" заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть школы, где более 90% учителей вакцинировались, а есть, где менее 30%. Прошу, чтобы мы не переходили на дистанционное обучение - увеличить количества вакцинации в учебных заведениях. ... Вакцинация добровольная. Но школы и дети, которые придут - это потенциальная угроза  передачи инфекционных заболеваний. Поэтому мы будем мотивировать. Будем мотивировать премиями тех учителей, воспитателей, которые будут вакцинированны. То есть вакцинировался - получишь премию от города. Речь идет о стимуле в рамках законодательства. Стимулировать и мотивировать, я считаю, это правильно", - отметил мэр.

По словам Марцинкива, для центральной власти выгодно ужесточить карантин в сентябре-октябре, поскольку начнутся проблемы с тарифами, поднимутся цены на газ.

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Топ комментарии

  • Андрей Нешевченко
    Если бы меня таким образом попытались "стимулировать и мотивировать"(с), то я бы отдал в 10 раз больше, чтобы от меня отстали. Или в 100 раз, что не особо важно. Ну реально: все ведь знают- бесплатный сыр- только в мышеловке бывает! Такими стимуляциями и мотивациями эти деятели только отпугивают людей! Понятно, тех людей, которые обладают хотя бы некоторым количеством мозгов.
  • Yakov Yakov
    както подозрительно. от добра, добра не ищут.
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Педагоги якимсь чином вирізняються серед усіх якщо так то які вони мають переваги серед інших громадян? А пан мер має платити премії зі свого, чи з міського бюджету?
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