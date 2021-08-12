"Вакцинировался - получишь премию": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив предложил стимулировать педагогов делать прививку от COVID-19

Власть Ивано-Франковска планирует поощрять учителей и воспитателей в детсадах за вакцинацию от COVID-19.

Об этом в эфире радио "Западный полюс" заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть школы, где более 90% учителей вакцинировались, а есть, где менее 30%. Прошу, чтобы мы не переходили на дистанционное обучение - увеличить количества вакцинации в учебных заведениях. ... Вакцинация добровольная. Но школы и дети, которые придут - это потенциальная угроза передачи инфекционных заболеваний. Поэтому мы будем мотивировать. Будем мотивировать премиями тех учителей, воспитателей, которые будут вакцинированны. То есть вакцинировался - получишь премию от города. Речь идет о стимуле в рамках законодательства. Стимулировать и мотивировать, я считаю, это правильно", - отметил мэр.

По словам Марцинкива, для центральной власти выгодно ужесточить карантин в сентябре-октябре, поскольку начнутся проблемы с тарифами, поднимутся цены на газ.

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