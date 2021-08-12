Украину ждет "жара африканского происхождения", - синоптик Диденко. КАРТА

В ближайшие дни в Украине сохранится погода с комфортной температурой, а вот с понедельника температура значительно повысится.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, передает Цензор.НЕТ.

"Взгляните на эту прогностическую температурную карту на завтра, 13 августа, и спешите насладиться комфортной погодой.

Поскольку в пятницу воздух будет замечательным, в течение дня + 24 + 29 градусов. Карта", - написала она.



Карта: Диденко/Facebook

По ее словам, "такая комфортная картинка повисит в нашей украинской синоптической гостиной еще пару дней, а уже с понедельника, с 16 августа, в Украину начнет заходить жара африканского происхождения. Придут + 30, + 35 градусов".

Также она добавила, что дожди завтра в большинстве областей Украины маловероятны, антициклон. Только на Востоке и юго-востоке близость атмосферного фронта может повлечь локальные короткие грозовые дожди.

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"В Киеве пятница будет солнечной сухой и теплой. Днем столбики термометров бегать, как дети, вблизи +26, +27 градусов. Маковей и ближайшее воскресенье обещают такую ​​же прекрасную погоду, солнечную и нежаркую. Поэтому перед грядущей жарой побудьте больше на воздухе, помогите прекрасной синоптической ситуации разумным и приятным отдыхом, чистой поляне после себя, меньше огня, меньше тяжелой пищи, больше радости от простых вещей. И не забудьте сегодня-завтра купить мак на лепешки", - добавила синоптик.