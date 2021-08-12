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В случае со штаммом "Дельта", Moderna эффективнее, чем Pfizer,- исследование катарских ученых

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В случае со штаммом "Дельта", Moderna эффективнее, чем Pfizer,- исследование катарских ученых
В мире не было зафиксировано еще ни одного случая, чтобы после вакцинации препаратами от компаний Pfizer и Moderna люди умирали он инфицирования штаммом коронавируса "Дельта".

Об этом сообщают катарские ученые, данные исследования опубликованы на портале MedRxiv, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Ученые пришли к выводу, что уровень эффективности вакцины от Pfizer касаемо "Дельты" через две недели после первой дозы составляет 64,2%, а после второй - 53,5%.

Относительно препарата Moderna, что его эффективность в случае со штаммом "Дельта" после первой прививки составляет 79%, а после второго - 84,8%. То есть из этого исследования становится понятно, что Moderna эффективнее против этого штамма, чем Pfizer.

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек не вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! В случае со штаммом "Дельта", Moderna эффективнее, чем Pfizer,- исследование катарских ученых - Цензор.НЕТ 176
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Началась информ-война фармомафии и аферистов от ВОЗ - чей же яд для эвтаназии лучше !!! В случае со штаммом "Дельта", Moderna эффективнее, чем Pfizer,- исследование катарских ученых - Цензор.НЕТ 6558
  • Valery Greff
    "Спутник кацапов тоже эффективен,но в деле утилизации тех самых кацапов" - там еще есть над чем работать. Темпы преступно медленные...
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