В случае со штаммом "Дельта", Moderna эффективнее, чем Pfizer,- исследование катарских ученых

В мире не было зафиксировано еще ни одного случая, чтобы после вакцинации препаратами от компаний Pfizer и Moderna люди умирали он инфицирования штаммом коронавируса "Дельта".

Об этом сообщают катарские ученые, данные исследования опубликованы на портале MedRxiv, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Ученые пришли к выводу, что уровень эффективности вакцины от Pfizer касаемо "Дельты" через две недели после первой дозы составляет 64,2%, а после второй - 53,5%.

Относительно препарата Moderna, что его эффективность в случае со штаммом "Дельта" после первой прививки составляет 79%, а после второго - 84,8%. То есть из этого исследования становится понятно, что Moderna эффективнее против этого штамма, чем Pfizer.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эффективность Pfizer после вакцинации снижается на 6% каждые 2 месяца, - исследование