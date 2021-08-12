Украина в ближайшее время может войти в десятку мировых экспортеров оружия, - глава "Укроборонпрома" Гусев

Украина имеет все возможности, чтобы в ближайшее время войти в десятку крупнейших мировых экспортеров оружия.

Об этом заявил генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Юрий Гусев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас Украина входит в двадцатку крупнейших мировых экспортеров оружия, и мы имеем все тенденции к тому, чтобы в ближайшее время войти в десятку. А "Укроборонпром" в этом году вернулся в сотню крупнейших оборонно-промышленных компаний мира", - сказал Гусев в ходе Международного оборонного инвестиционного форума в четверг в Киеве.

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Глава "Укроборонпрома" также отметил, что Украине, исходя из ограниченных расходов на безопасность и оборону, необходимо сегодня сосредоточиться на создании вооружения для ассиметричного сдерживания возможной агрессии.

"Три основных из них - ракетная программа Украины, высокоточные средства поражения, противокорабельные ракетные комплексы - и мы совместно с правительством по поручению президента уже работаем над этим вопросом; системы радиолокационной борьбы, разведки, системы кибербезопасности и киберзащиты, системы ПВО, новейшие технические средства для сил спецопераций. И третье – беспилотные воздушные, наземные и морские аппараты", - отметил глава госконцерна.