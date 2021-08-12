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Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарной помощи, в том числе колючую проволоку. ФОТОрепортаж

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Более 38 тонн гуманитарного груза отправились сегодня, 12 августа, из Украины в Литву.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, это первый этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с Указом Президента Владимира Зеленского и распоряжением Кабинета Министров.

Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.

Груз сопровождает группа сотрудников ГСЧС, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики.

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Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарной помощи, в том числе колючую проволоку 01
Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарной помощи, в том числе колючую проволоку 02
Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарной помощи, в том числе колючую проволоку 03
Фото: ГСЧС

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Топ комментарии

  • Сергей Сергеев 8d44ba1e
    Чем можем, тем и поможем.
  • Підлога Маккартні
    Мины противопехотные нужно посталять, а не проволоку Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарной помощи, в том числе колючую проволоку - Цензор.НЕТ 5207
  • Petra Jonaiti
    закон устарел, надо менять. Когда его принимали, негры и арабы массово не переселялись за халявой в Европу. И их, как гибридное оружие , не использовали диктаторы в своих целях- расшатать ЕС.
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