Вице-президент НОК Украины Лысов о скандале с Магучих: Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике

Вице-президент НОК Украины, президент Федерации прыжков в воду Игорь Лысов прокомментировал скандал вокруг легкоатлетки Ярославы Магучих из-за ее фото и объятий с российской спортсменкой на Олимпиаде в Токио.

Как информирует Цензор.НЕТ, слова Лысова приводит УНИАН.

"Я считаю, что спорт вне политики. Нужно дружить друг с другом. Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике", - сказал Лысов.

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

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Сама Магучих заявила, что не отрицает войну между Украиной и РФ, а в фото с Ласицкене не было какой-либо политической позиции.