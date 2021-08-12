Первые летальные случаи, вызванные "дельта"-штаммом коронавируса, зафиксированы на Виннитчине, - ОГА

"Завезенный" из России мутировавший штамм "дельта" уже унес жизни трех жителей Виннитчины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.

"Седьмое место занимает Винницкая область по количеству проведенных прививок и диагностирует мутировавший штамм "дельта" - "завезенный" из России. Из 25 инфицированных трое умерли: мужчина и женщина с Гайсинского района - обоим по 83 года и 73-летний мужчина из Винницкого района", - написал он.

Также Борзов отметил, что распространяемая СМИ информация о смерти 13-летнего подростка, инфицированного "дельта"-штаммом, не соответствует действительности: ""Да, действительно среди инфицированных штаммом "дельта" есть 13-летний больной. Он живой!"

"К сожалению, "дельта" не щадит детей и людей трудоспособного возраста - все в зоне риска заражения. Приятно, что жители хотят вакцинироваться. В 9:00 утра в Тыврове делают прививки.

За вчера в области вакцинировали почти 7000 жителей Виннитчины. Всего - почти 300 тыс. Работает 203 пункта прививок и 33 Центра массовой вакцинации (10 - в Виннице, 23 - в районах).

Количество медиков, которые привлечены для проведения прививочной кампании тоже растет. Только за последнюю неделю обучено 162 медицинских работника, всего в вакцинации задействовано - 1212 человек.

Есть в наличии все 4 вакцины: Comirnati (Pfizer -BioNTech), AstraZeneca, CoronoVac, Мoderna.

Также Борзов сообщил, что обнаружен также и мутировавший штамм коронавируса "дельта": "Из 150 официально подтвержденных образцов в Украине, 25 - винницкие. Из этих 25 инфицированных - трое умерли".

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"Да, этот вирус циркулирует в области. Скорее всего, "дельту" в Винницкую область "привезли" из России. Мужчина был госпитализирован три недели назад с тяжелыми симптомами коронавирусной болезни. Такое предположение на совместном брифинге в Виннице вчера высказал Степан Томин - заведующий отделом эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики инфекционных заболеваний областного Центра контроля и профилактики болезней", - сообщил он.

Председатель Винницкой ОГА напомнил, что "дельту" фиксируют и в других регионах Украины: "Новой волны нам не избежать.

Это должен понять каждый. Поэтому прошу винничан прививаться. Других инструментов борьбы с коронавирусом нет!"

Напомним, вчера Кабмин продлил адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября. Текущая эпидемическая ситуация контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций.

Критическая ситуация с заболеваемостью COVID-19 сейчас фиксируется в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях - там 100% рост госпитализаций. Одесская область составляет половину всего увеличения госпитализаций за неделю в стране.