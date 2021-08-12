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Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев

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Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев
Осенью в Киеве пройдет концерт российской певицы Ирины Круг, которая ранее с гастролями посещала оккупированный Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно данным на сайте "Миротворец", певица гастролировала в оккупированном Крыму в 2016 году. 

Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев 01
Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев 02

В то же время Ирина Круг планирует выступить в столичном "Жовтневом палаце" 8 октября 2021 года.

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Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев 03

В то же время, в комментариях к посту о продаже билетов пользовтели выражают возмущение приездом российской певицы.

Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев 04
Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев 05

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