Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев
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Осенью в Киеве пройдет концерт российской певицы Ирины Круг, которая ранее с гастролями посещала оккупированный Крым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно данным на сайте "Миротворец", певица гастролировала в оккупированном Крыму в 2016 году.
В то же время Ирина Круг планирует выступить в столичном "Жовтневом палаце" 8 октября 2021 года.
В то же время, в комментариях к посту о продаже билетов пользовтели выражают возмущение приездом российской певицы.