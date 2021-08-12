Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев

Осенью в Киеве пройдет концерт российской певицы Ирины Круг, которая ранее с гастролями посещала оккупированный Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно данным на сайте "Миротворец", певица гастролировала в оккупированном Крыму в 2016 году.





В то же время Ирина Круг планирует выступить в столичном "Жовтневом палаце" 8 октября 2021 года.

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В то же время, в комментариях к посту о продаже билетов пользовтели выражают возмущение приездом российской певицы.





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