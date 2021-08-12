Телеканалу "Интер" назначили внеплановую проверку из-за трансляции фильмов с актерами из "черного списка", - Нацсовет ТРВ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Нарушения вывили в эфирах за период с конца июля по начало августа текущего года. В эфире "Интера" транслировались такие фильмы:
- "Место встречи изменить нельзя" при участии Станислава Говорухина;
- "Узник замка Иф" при участии Михаила Боярского;
- "Д'артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова, Бориса Клюева;
- "По семейным обстоятельствам" при участии Евгения Стеблова;
- "Большая перемена" с участием Валентины Талызиной.
Подчеркивается, что проверку проведут в период с 30 августа по 10 сентября. Вещатель должен направить до 2 сентября на адрес Национального совета документы и материалы, необходимые для проведения безвыездной проверки, а также свои объяснения. Результаты проверки будут рассматриваться на заседании.
Кроме этого сообщается, что это уже третья проверка, назначенная телеканалу "Интер" за подобные нарушения.
"Телеканал не реагирует на решение регулятора и дальше игнорирует действующее законодательство Украины", - пришли к выводу в Нацсовете.