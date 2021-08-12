171 житель ОРДО вакцинировался от COVID-19 на подконтрольной Украине части Донбасса, - ОГА

171 житель оккупированной территории Донецкой области вакцинировался от коронавируса на подконтрольной части Украины.

Об этом в Facebоok сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас имеем доступные на выбор вакцины от разных производителей: AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac, Moderna. Каждый может выбрать ту, которой больше доверяет. Вакцина имеется в достаточном количестве - всего доступно 121 766 доз - для первой и второй прививки. Еженедельно (в основном, по пятницам) область получает новые партии вакцин. Кстати, сделать прививки могут как жители свободной части Донбасса, так и оккупированной", - говорится в сообщении.

"На сегодняшний день 171 житель временно оккупированной территории вакцинировался, хотя записывались на вакцинацию значительно больше. Это связано с теми преградами, которые оккупационная власть создает на своих пропускных пунктах", - добавил Кириленко.

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