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В органах власти необходимо назначить ответственных за имплементацию языкового законодательства, - Креминь

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В органах власти необходимо назначить ответственных за имплементацию языкового законодательства, - Креминь
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь настаивает на необходимости назначения в центральных органах исполнительной власти и в органах местной власти профильных заместителей руководителей, отвечающих за имплементацию языкового законодательства.

"Очень важно, чтобы происходило комплексное взаимодействие местной власти с громадами. Именно поэтому мы активно работаем с областными государственными администрациями и областными советами. Подготовили письма на председателей городских советов, городов областного подчинения, чтобы в каждой области были профильные заместители, которые бы отвечали за имплементацию языкового закона", - заявил Креминь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, по его словам, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение, чтобы в каждом из министерств также определили профильных заместителей, в том числе отвечающих за имплементацию языкового законодательства в конкретных сферах: образования, медицины, физической культуры и спорта, правоохранительной деятельности, энергетики.

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Топ комментарии

  • OlO IO fb034c88
    Главой комиссии назначить Фарион!
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Навіщо далеко ходити,якщо цензор друкується з початку мовою окупанта а потім українською це той патріотичний законослухняний проект. В органах власти необходимо назначить ответственных за имплементацию языкового законодательства, - Креминь - Цензор.НЕТ 8922
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Пан вчитель має з початку сам вивчити українську а вже потім рекламувати свої здібності.Може так статись що пан той свій партбілет вивчить зі зворотньої сторони а потім проковтне.щоб не було бажання тут погрожувати.Живеш в Україні -вчи мову пацак. В органах власти необходимо назначить ответственных за имплементацию языкового законодательства, - Креминь - Цензор.НЕТ 1988
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