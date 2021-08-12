В органах власти необходимо назначить ответственных за имплементацию языкового законодательства, - Креминь
"Очень важно, чтобы происходило комплексное взаимодействие местной власти с громадами. Именно поэтому мы активно работаем с областными государственными администрациями и областными советами. Подготовили письма на председателей городских советов, городов областного подчинения, чтобы в каждой области были профильные заместители, которые бы отвечали за имплементацию языкового закона", - заявил Креминь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кроме того, по его словам, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение, чтобы в каждом из министерств также определили профильных заместителей, в том числе отвечающих за имплементацию языкового законодательства в конкретных сферах: образования, медицины, физической культуры и спорта, правоохранительной деятельности, энергетики.