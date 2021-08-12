В центре Киева появились велосипедные зоны ожидания: как пользоваться. ФОТОрепортаж

На улицах столицы внедряют левоповоротные велосипедные зоны ожидания. Благодаря им улучшается видимость велосипедистов во время поворотов налево, перестройки и маневров на перекрестке. Цель таких зон - уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

"Первую велосипедную зону ожидания организовали на регулируемом перекрестке улиц Олеся Гончара и Ярославов Вал. Промаркированная зона с отнесенной вперед стоп-линией позволяет выполнять велосипедистам безопасный левый поворот на перекрестке. Зону ожидания организовали в рамках продолжения велосипедной полосы на улице Олеся Гончара от улицы Ярославов Вал до Большой Житомирской. Таким образом велосипедными полосами объединены площадь Победы, Львовска площадь, Золотые Ворота и улицу Большая Житомирская. Вскоре такие же зоны ожидания для велосипедов будут обустроены на улицах Цитадельной, Бажова и Микитенко", - отметил Густелев.

Как правильно проезжать велосипедную зону ожидания?

Велосипедистам: на красный сигнал светофора для поворота налево перестроиться с велосипедной полосы в зону ожидания перед автомобилями, обозначенной красной разметкой, и занять положение как можно левее. Трогаться на зеленый сигнал светофора. На зеленый сигнал светофора для поворота налево подождать на велосипедной полосе красный сигнал и перестроиться на велосипедную зону ожидания как можно левее. Трогаться на зеленый сигнал светофора.

Необходимо обязательно подавать сигнал рукой о направлении маневра!

Автомобилистам: на красный сигнал светофора остановиться перед первой стоп-линией у знака и разметки "Стоп". На зеленый сигнал светофора дать возможность велосипедистам выполнить левый поворот, двигаться за велосипедистами, сохраняя дистанцию.

"Развитие велосипедной инфраструктуры - требование времени. Поэтому научиться всем взаимодействовать и уважать друг друга на дорогах - залог безопасности для каждого участника движения", - отметил Густелев.

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Фото: сайт КГГА