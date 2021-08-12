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Полиция охраны о драке правоохранителей в Белой Церкви: Осуждаем позорное поведение сотрудников, назначено служебное расследование

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Полиция охраны о драке правоохранителей в Белой Церкви: Осуждаем позорное поведение сотрудников, назначено служебное расследование
Правоохранители начали служебное расследование по факту драки между сотрудниками полиции охраны в городе Белая Церковь Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Видео конфликтной ситуации между сотрудниками полиции охраны Киевской области опубликовали в сети интернет. Полиция охраны осуждает позорное поведение сотрудников. По данному факту назначено служебное расследование, и их действиям будет дана оценка. Среди личного состава полиции охраны также будут проведены профилактические беседы", - следует из сообщения.

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  • Ревизор
    Полный организационный кризис в МВД. Монастырский явно не тянет в организационном плане. Хотя лишив министра возможности кадровых решений и организационных выводов, заставив согласовывать расходы МВД с ОПУ, которое большую часть средств перенаправляет по своему усмотрению... Монастырский просто кукла изображающий министра МВД.
  • Jet
    Более цикавым было бы знать что именно было причиной драки? Вот тут, думаю, будет более интересно увидеть "качественное лицо правоохранительных органов".
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Бей своих, чтоб чужие боялись. Полиция охраны о драке правоохранителей в Белой Церкви: Осуждаем позорное поведение сотрудников, назначено служебное расследование - Цензор.НЕТ 3009
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