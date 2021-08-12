В Международный уголовный суд направлено сообщение о преступлениях против культурного наследия в оккупированном Крыму, - Венедиктова

Подписано информационное сообщение в Международный уголовный суд относительно преступлений против культурного наследия в оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Отправляем в Офис прокурора Международного уголовного суда очередное информационное сообщение, касающееся военных преступлений против объектов культурного наследия на временно оккупированной территории полуострова Крым", - говорится в сообщении.

По словам Венедиктовой, Офис генпрокурора совместно с экспертами по международному гуманитарному и международному уголовному праву с ОО "Региональный центр прав человека", "Евромайдан-Крым" и Украинской ассоциации международного права собрали огромный массив доказательств широкомасштабного присвоения и разрушения объектов культурного наследства, не оправданных военной необходимостью и осуществляемых незаконным образом.

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"Культурные ценности, находящиеся в музеях АР Крым и г. Севастополь, а также культурное наследие, расположенные на этой территории, являются собственностью государства Украина, национальным богатством, неотъемлемой составляющей национального культурного достояния и охраняются как национальным законодательством, так и международным правом.



Уничтожение уникальных объектов культурного наследия человечества является таким же необратимым преступлением как и лишение человека жизни. Ведь один из способов прекратить существование народа - это уничтожить его культуру и историю. Это тонкие материи, но очень значимые для самоидентичности нашего государства. Мы передаем доказательства экспроприации и разрушения этих ценностей, чтобы Международный уголовный суд приобщил их к своему расследованию, которое, надеемся уже в ближайшее время может начаться", - подчеркнула генпрокурор.

В документе приведены доказательства широкомасштабного разрушения и присвоения объектов культурного наследия: Древний город Херсонес Таврический и его хора; Историческая среда столицы крымских ханов в Бахчисарае - Ханский дворец, Чуфут-Кале; Крымская астрофизическая обсерватория; Башня Константина и Доковая Башня в г. Феодосия; Церковь Иоанна Предтечи в г. Керчь. Изложены в информсообщении также многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и модификаций культурных ценностей на временно оккупированной территории полуострова Крым, в частности поселений Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен.

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Также в информационном сообщении подробно описаны другие формы совершения преступлений со стороны официальной власти РФ и оккупационных "властей" полуострова Крым. Среди них: незаконный оборот предметов культуры, преступная небрежность в процессе так называемой "реставрации" объектов культуры, проведение незаконных археологических раскопок, в частности, раскопок мест захоронений и курганов, их разрушение и ограбление, а также перемещение культурных ценностей из временно оккупированной территории.



Десятки объектов культурного наследия Украины и человечества были уничтожены также в результате строительства так называемой трассы "Таврида" - это трасса Керчь-Севастополь и путепроводы в Севастополе, что вместе со строительством Крымского моста в соответствии с Резолюцией Генассамблеи ООН "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. . Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей" способствует дальнейшей милитаризации полуострова.

Такие действия серьезным нарушением международного гуманитарного права, и квалифицируются как отдельный вид военных преступлений по содержанию Римского статута Международного уголовного суда.

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