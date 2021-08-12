Укрзализныця - это монополия, она не имеет права формировать тарифы, это должен делать независимый регулятор, - Ernst & Young

Сейчас в Украине отсутствует независимый регулятор тарифов естественных монополий, каковыми являются Ассоциация морских портов Украины, Укрзализныця, Украэрорух.

Это приводит к отсутствию прозрачного формирования тарифов на рынке, что влияет на экономику страны. Об этом говорится в "Национальной стратегии увеличения прямых иностранных инвестиций в Украину", которую подготовило Агентство США по международному развитию (USAID) и международная компания Ernst & Young по заказу Кабинета Министров Украины.

"Тарифы УЗ подразделяются на классы грузов, несмотря на отсутствие разницы в стоимости; портовый сбор АМПУ, который является одним из самых высоких в регионе и годами не пересчитывался по прозрачной методологии. Подобная проблема касается аэропортовых сборов ", - говорится в заключениях компаний.



Создание национальной комиссии по вопросам государственного регулирования в сфере транспорта позволит перейти к лучшим практикам формирования тарифов. Это важно как для финансовой стабильности государственных компаний, так и для конкурентоспособности украинской экономики в целом, отмечается в Стратегии.



"В настоящее время Укрзализныця - монополист в области железнодорожных перевозок. Отсутствие конкуренции снижает эффективность управления железнодорожной инфраструктурой. Таким образом, доля грузовых перевозок железнодорожным транспортом за последние годы уменьшилась с 56-56% в 2009-2015 годах до 46% в 2019 году ", - сказано в документе.



По мнению Ernst & Young, успешная реформа Укрзализныци демонополизирует некоторые рынки, к которым частные компании в настоящее время не имеют доступа. Это откроет дополнительные возможности для привлечения иностранных инвестиций. Также успешная реформа позволит стратегическим инвесторам присоединиться к определенным сегментам Укрзализныци.



Ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что отсутствие реформирования значительно больше вредит УЗ, чем даже коррупция, поэтому компания должна быть реформирована по европейскому образцу в кратчайшие сроки. Однако в УЗ пытаются решить финансовые проблемы путем повышения тарифов на грузовые перевозки. Но ни разу компания не предоставила экономических расчетов себестоимости тарифов и не объяснила, куда идут полученные дополнительные средства, если инвестиционные программы не выполняются.

Экономический эксперт Борис Кушнирук также заявил, что проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли решит создание независимого регулятора - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект №3927.