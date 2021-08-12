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Минобороны прорабатывает вопрос достройки фрегата "Владимир Великий": нужно 8,3 млрд грн, - Таран

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Минобороны прорабатывает вопрос достройки фрегата "Владимир Великий": нужно 8,3 млрд грн, - Таран
Министерство обороны подсчитало, что для достройки корабля "Владимир Великий" Украине необходимо 8,3 млрд гривен – его переквалифицируют из класса "корвет" в класс "фрегат".

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу "фрегат". В таком формате в будущем "Владимир Великий" сможет заменить в боевом составе ВМСУ "Гетьмана Сагайдачного", – говорит глава Минобороны Андрей Таран.

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По его словам, достройка корабля тесно связана с приобретением новых возможностей украинскими предприятиями, которые будут достраивать корветы класса Ada.

Сообщается, что на "Владимир Великий" уже вложили 569 млн грн при курсе 8$ – его готовность составляет 17%. В частности, изготовлены блоки 1-7 основного корпуса корабля и блок 8 надстройки корабля, закуплена часть оборудования отечественного и иностранного производства. По последним оценкам, на достройку корабля "Владимир Великий" необходимы около 8,3 млрд грн без учета боекомплекта.

Топ комментарии

  • Andy Jumeirach
    в чом проблема ?
    8 млрд./40 млн. = 200 грн.
    я готов скинуться
  • Сергей Сергеев 13913468
    или пара-тройка новых вилл у кого-то...
  • roadstar
    Минуточку!! еще раз минуточку!!! Я правильно в диоптриях разлядел 8,3 миллярда гривен????? Это один доморощенный фрегат????? Это точно????
    Т.е 8.3 миллярда грн. делим на курс 27.00 имеем = 0,3074 миллярда далларз. Правда???
    Ниии...*****...вы там рехнулись??? Программа строительства ПЯТИ!!! корветов Visby со спуском сдачей и с бутилькой шампаня тянет аж на 0,9 миллярда. Это пяти! Т.е один корвет, который легко вжарит раком вашего Владимира Великого стоит аж.....пауза....0,18 миллярда!!!
    НЕее, вы канечна скажете, ни фигасе, дык тетеря этот же фрегатище. Ты прощелкал?
    Не вопро! Смотрим амеровский фрегат (типовой!) типа «Оливер Хазард Перри», имеем программу из 52!! фрегатов общей стоимостью аж ..пауза ...10,1 милярда далларз! Не спеша делим на исправном калькуляторе. И имеем, что один фрегат стоит аж....0,19 миллярда долларз.
    И теперича вопросик, что это за фарш такой будет в вашем ФРЕГАТИЩЕЕЕЕ?????
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