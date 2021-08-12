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У вакцин Pfizer и Moderna выявили новые побочные эффекты: В Евросоюзе начали их изучать

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У вакцин Pfizer и Moderna выявили новые побочные эффекты: В Евросоюзе начали их изучать
Вакцинированные препаратами Pfizer и Moderna пожаловались на побочные эффекты после прививки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Так, пациенты заявили, что после вакцинации этими препаратами у них появились:

- многоформная эритема - форма аллергической реакции на коже,
- гломерулонефрит - воспаление почек,
- нефротический синдром - поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой.

Европейское агентство по лекарственным средствам уже изучает побочные эффекты.

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Топ комментарии

  • Zemych
    Даже руснявый Reuters написал шо ето у small number of people.
    Нет, мы напишем шо "вакцинированные пожаловались", хай дегенераты антиваксеры порадуются
  • Андрей Нешевченко
    А молчали долго! Я убежден- там кошмар происходит! Но... тихо всё! Можэ те 8600, которым тетка в Германии физраствор вколола, вот-вот начнут бабло собирать, на прижизненный памятник ей. И я- не удивлюсь!
  • Zemych
    Меня биочип так заставляет писать, ничего не могу поделать.
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