У вакцин Pfizer и Moderna выявили новые побочные эффекты: В Евросоюзе начали их изучать
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Вакцинированные препаратами Pfizer и Moderna пожаловались на побочные эффекты после прививки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Так, пациенты заявили, что после вакцинации этими препаратами у них появились:
- многоформная эритема - форма аллергической реакции на коже,
- гломерулонефрит - воспаление почек,
- нефротический синдром - поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой.
Европейское агентство по лекарственным средствам уже изучает побочные эффекты.