Bayraktar хочет построить в Украине центр по сборке БПЛА

Также в планах турецкого производителя беспилотников - строительство в Украине научно-исследовательского центра передовых технологий в аэрокосмической инженерии.

Об этом сообщила заместитель генерального директора по инвестициям Наталья Озден, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Baykar намерена инвестировать в Украину, и в настоящее время разрабатывает соответствующий инвестиционный проект", - сказала она.

По ее словам, проектом предусмотрены 100%-е инвестиции Baykar в создание новейшего центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), создание производственных мощностей и сборки БПЛА, а также цехов техобслуживания и ремонта с сопроводительными сервисами.

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Кроме того, турецкая компания инициирует создание индустриального парка и технопарка оборонных технологий для украинских и турецких предприятий.

"Это была бы мощная инициатива, которая обогатила бы оба государства", - резюмировала Озден.