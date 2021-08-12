Bayraktar хочет построить в Украине центр по сборке БПЛА
Об этом сообщила заместитель генерального директора по инвестициям Наталья Озден, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Baykar намерена инвестировать в Украину, и в настоящее время разрабатывает соответствующий инвестиционный проект", - сказала она.
По ее словам, проектом предусмотрены 100%-е инвестиции Baykar в создание новейшего центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), создание производственных мощностей и сборки БПЛА, а также цехов техобслуживания и ремонта с сопроводительными сервисами.
Кроме того, турецкая компания инициирует создание индустриального парка и технопарка оборонных технологий для украинских и турецких предприятий.
"Это была бы мощная инициатива, которая обогатила бы оба государства", - резюмировала Озден.