Женщины-военнослужащие будут на параде в новых туфлях на низком каблуке, - участница парада

Военнослужащие будут маршировать в новой обуви без высокого каблука, модели которой Минобороны разработало после скандала.

Об этом "Суспільному" рассказала курсантка Киевского университета имени Тараса Шевченко Соломия Резник, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы будем маршировать в туфлях, но там каблуки невысокие. И я вам скажу, что в той обуви, которую нам представили, гораздо удобнее, чем в берцах. В берцах нога не "дышит", а там кожа натуральная, каблук низкий и подошва достаточно широка. Вот сейчас асфальт раскаленный, и в ноги жжет достаточно сильно", - отметила участница парада.

По ее словам, элегантнее выглядели предыдущие туфли, но ходить в них было "очень трудно".

"Соответственно, нам сделали ту модель туфель, где фиксируется нога на шнуровке и каблук там низкий, где-то 2,5-3 см. И они немножко грубовато, возможно, выглядят - под брюки, пожалуй, лучше было бы, но они удобные, и это самое важное", - добавила Резник.

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Она рассказала, что впервые участвует в параде. По ее словам, для парада отбирали девушек ростом от 175 см.

"Желающих было большое количество девушек, и все проявляли инициативу. Это было видно по тренировкам: каждая хотела быть первой и старались по максимуму. Это уже четвертая репетиция. Чувствуется интенсивная нагрузка, потому что здесь жара и некуда спрятаться", - рассказала курсантка.

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Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках. После выступления женщины-депутаты подарили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад".

Сначала "слуга народа" Бардина собщила, что министр обороны Таран якобы пообещал: на параде женщины-военнослужащие будут маршировать в других туфлях, не тех, что во время репетиции. Но позднее в Министерстве обороны заявили, что каблуки на параде будут - мол, это обязательная часть парадной формы.

Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.