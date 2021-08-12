"Признак веселья": Лавров видит позитив в том, что РФ ассоциируется в мире с медведями и водкой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не видит ничего плохого в том, что российские символы, такие как медведь, водка и балалайка, вызывают улыбки и позитив.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"У нас такие символы, не мы их придумали, это от жизни всё идёт. Никакого решения, ни тайного совещания Российской империи, ни политбюро ЦК КПСС не было", - отметил глава МИД страны-агрессора.

Отвечая на вопрос о том, не обидно ли, что такие российские символы вызывают насмешливое отношение в других странах, Лавров сказал: "Просто воспринимают нас как страну балалайки, водки, - это, во-первых, признак веселья и доброго отношения, - ну и медведи - признаки нашего бережного отношения к природе. И мне кажется гораздо лучше, чтобы это вызывало такие позитивные эмоции, улыбки, чем те ассоциации, которые вызывает у многих людей такой символ США, как индейцы, например. Их судьба даже несопоставима, хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи у нас вон гуляют по всей стране".

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