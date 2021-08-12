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Качество отремонтированной дороги Н-31 на Днепропетровщине проверят с помощью болидов Формулы-3

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На трассе Н-31 Днепр-Решетиловка состоятся гонки болидов "Эстония" класса Формула-3. Автомобили опробуют качество дорожного покрытия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба автомобильных дорог Днепропетровской области.

Старт автогонок состоится 19 августа в 12-00 от двухуровневой развязки в Петриковском районе.

На отрезке протяженностью 14 км проедут болиды, за рулем которых будут мастера автомобильного спорта Александр Медведченко, Владимир Гавриленко и Виктор Поваров. Сами машины предоставлены техническим музеем "Машины времени".

Качество отремонтированной дороги Н-31 на Днепропетровщине проверят с помощью болидов Формулы-3 01

В Днепропетровской области дорога Н-31 построена уже до канала Днепр-Донбасс. Дорожникам осталось проложить 29,5 км из 59 км. В соседней Полтавской области протяженность новой трассы составит 79 км, где она будет выполнена полностью с применением тяжелого бетона.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2020 году в Украине будет построено и реконструировано в общей сложности 6500 км, из которых дороги государственного значения составят 4500 км, и 2000 км – местного.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Кузнецов 66594860
    Испытание скоростью? Что там курят, я тоже такое хочу. Фуры на трассу выпустить, они и проверят качество покрытия.
  • Огусто
    Качество отремонтированной дороги Н-31 на Днепропетровщине проверят с помощью болидов Формулы-3 - Цензор.НЕТ 7810
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Не проверят, там Альона теперь всех шваброй отгоняет.
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