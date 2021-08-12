Качество отремонтированной дороги Н-31 на Днепропетровщине проверят с помощью болидов Формулы-3

На трассе Н-31 Днепр-Решетиловка состоятся гонки болидов "Эстония" класса Формула-3. Автомобили опробуют качество дорожного покрытия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба автомобильных дорог Днепропетровской области.

Старт автогонок состоится 19 августа в 12-00 от двухуровневой развязки в Петриковском районе.

На отрезке протяженностью 14 км проедут болиды, за рулем которых будут мастера автомобильного спорта Александр Медведченко, Владимир Гавриленко и Виктор Поваров. Сами машины предоставлены техническим музеем "Машины времени".

В Днепропетровской области дорога Н-31 построена уже до канала Днепр-Донбасс. Дорожникам осталось проложить 29,5 км из 59 км. В соседней Полтавской области протяженность новой трассы составит 79 км, где она будет выполнена полностью с применением тяжелого бетона.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2020 году в Украине будет построено и реконструировано в общей сложности 6500 км, из которых дороги государственного значения составят 4500 км, и 2000 км – местного.

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