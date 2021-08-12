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Мост Патона в Киеве расширят и отремонтируют

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Мост Патона в Киеве расширят и отремонтируют
На мосту планируют обустроить велосипедные дорожки, а вместо 7 полос сделать 8.

Об этом сообщает КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Движение во время ремонта моста будут перекрывать только частично.

В рамках проведения работ запланированы:

  • ремонт мостового полотна (проезжая часть и тротуары);
  • установление барьерной и перильные ограждения;
  • ремонт конструкций пролетных строений;
  • ремонт опор и опорных частей;
  • ремонт лестниц и реставрация пропилеев (на правом берегу);
  • реставрация колонн (на левом берегу);
  • ремонт сообщений с мостом;
  • ремонт средств навигации в судоходных пролетах моста;
  • ремонт смотровых проходов под пролетными строениями моста;
  • ремонт сети дождевой канализации (при необходимости).

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"Мост планируется расширить. Сейчас на нем 7 полос движения, а будет 8. Между двумя направлениями установят современное барьерное ограждение", - сказано в сообщении.

Также на мосту обустроят велосипедные дорожки в обоих направлениях.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    На этом мосту и так полосы по ширине не соответствуют строительным нормам, а тут из 7, с учётом реверсивной, 8 сделают.
  • Боря Боря
    Если ещё бубочка возьмёт ремонт моста по контроль, то капец, попадёт мост.
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    и педалику не стоит брать под контроль - смета в 10 раз вырастет ....
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