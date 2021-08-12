Мост Патона в Киеве расширят и отремонтируют
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На мосту планируют обустроить велосипедные дорожки, а вместо 7 полос сделать 8.
Об этом сообщает КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
Движение во время ремонта моста будут перекрывать только частично.
В рамках проведения работ запланированы:
- ремонт мостового полотна (проезжая часть и тротуары);
- установление барьерной и перильные ограждения;
- ремонт конструкций пролетных строений;
- ремонт опор и опорных частей;
- ремонт лестниц и реставрация пропилеев (на правом берегу);
- реставрация колонн (на левом берегу);
- ремонт сообщений с мостом;
- ремонт средств навигации в судоходных пролетах моста;
- ремонт смотровых проходов под пролетными строениями моста;
- ремонт сети дождевой канализации (при необходимости).
"Мост планируется расширить. Сейчас на нем 7 полос движения, а будет 8. Между двумя направлениями установят современное барьерное ограждение", - сказано в сообщении.
Также на мосту обустроят велосипедные дорожки в обоих направлениях.