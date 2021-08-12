Мост Патона в Киеве расширят и отремонтируют

На мосту планируют обустроить велосипедные дорожки, а вместо 7 полос сделать 8.

Об этом сообщает КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Движение во время ремонта моста будут перекрывать только частично.

В рамках проведения работ запланированы:

ремонт мостового полотна (проезжая часть и тротуары);

установление барьерной и перильные ограждения;

ремонт конструкций пролетных строений;

ремонт опор и опорных частей;

ремонт лестниц и реставрация пропилеев (на правом берегу);

реставрация колонн (на левом берегу);

ремонт сообщений с мостом;

ремонт средств навигации в судоходных пролетах моста;

ремонт смотровых проходов под пролетными строениями моста;

ремонт сети дождевой канализации (при необходимости).

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"Мост планируется расширить. Сейчас на нем 7 полос движения, а будет 8. Между двумя направлениями установят современное барьерное ограждение", - сказано в сообщении.

Также на мосту обустроят велосипедные дорожки в обоих направлениях.